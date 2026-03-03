Assine
Ataques israelenses a localidades do sul de Beirute deixam 6 mortos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 23:57

Ataques israelenses contra duas localidades ao sul de Beirute deixaram seis mortos e oito feridos nesta quarta-feira (4, data local), informou o Ministério de Saúde libanês, enquanto Israel continua seus ataques contra o país.

Em comunicado, o Ministério afirmou que "os ataques do inimigo israelense contra as áreas de Aramoun e Saadiyat" causaram a morte de seis pessoas e deixaram oito feridas, "segundo um balanço preliminar".

Aramoun, no distrito de Aley, e Saadiyat, no distrito de Chouf, são duas localidades situadas fora dos redutos tradicionais do movimento pró-iraniano Hezbollah, que arrastou o Líbano para a guerra depois de atacar Israel em apoio a Teerã.

bur-nad/arm/nn/rpr

eua guerra ira israel libano

