Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fluminense contrata argentino Rodrigo Castillo, carrasco do Flamengo na Recopa Sul-Americana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 22:21

compartilhe

SIGA

Peça fundamental na vitória do Lanús sobre o Flamengo na Recopa Sul-Americana, o atacante argentino Rodrigo Castillo está a caminho do futebol brasileiro, ao ser contratado pelo Fluminense, conforme confirmado nesta terça-feira (3). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Aos 27 anos e com 1,87 metro de altura, Castillo marcou nos dois jogos do confronto da quinta-feira passada entre os campeões da Copa Libertadores de 2025 (Flamengo) e da Copa Sul-Americana (Lanús). 

O 'Granate' derrotou o time rubro-negro por 1 a 0 em casa e repetiu o feito no Maracanã, vencendo por 3 a 2 na prorrogação.

Castillo assinou contrato com o Fluminense até o final de 2030, anunciou o clube carioca em comunicado oficial. 

"Estou muito orgulhoso de conseguir chegar a um clube tão grande. Estou com muita expectativa para o que está por vir e muito feliz de estar aqui", disse o jogador, citado no comunicado do Fluminense. 

Conforme noticiado pela mídia, o Fluminense pagou quase US$ 10 milhões (R$ 52,78 milhões pela cotação atual) pela transferência. 

Rodrigo Castillo marcou um gol e deu três assistências em cinco jogos disputados pelo Lanús no Torneio Apertura de 2016. 

Revelado nas categorias de base do River Plate, o atacante chegou ao Lanús no ano passado, vindo do Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Em 2025, ele marcou quatro gols em 16 partidas no Apertura e sete em 15 jogos no Clausura. 

Na Copa Sul-Americana, que o Lanús venceu, Castillo marcou três gols na semifinal contra o Atlético-MG. 

O clube do bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, ocupa atualmente a quinta colocação no Brasileirão, com sete pontos em quatro jogos, empatado com Corinthians, Bahia, Athletico-PR e Bragantino.

Palmeiras e São Paulo lideram a tabela com dez pontos cada. 

O Fluminense disputará a final do Campeonato Carioca no domingo contra o Flamengo, abalado pela inesperada saída do técnico Filipe Luís nesta terça-feira. 

O Tricolor é comandado pelo também argentino Luis Zubeldía, ex-jogador do Lanús. 

O Flu também anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro colombiano Julián Millán, do Nacional de Montevidéu, clube com o qual conquistou o Campeonato Uruguaio em 2025 e cuja temporada terminou no domingo com uma derrota em casa por 1 a 0 no clássico contra o Peñarol.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/app/ffb/ma/aam

Tópicos relacionados:

arg bra fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay