Fluminense contrata argentino Rodrigo Castillo, carrasco do Flamengo na Recopa Sul-Americana
Peça fundamental na vitória do Lanús sobre o Flamengo na Recopa Sul-Americana, o atacante argentino Rodrigo Castillo está a caminho do futebol brasileiro, ao ser contratado pelo Fluminense, conforme confirmado nesta terça-feira (3).
Aos 27 anos e com 1,87 metro de altura, Castillo marcou nos dois jogos do confronto da quinta-feira passada entre os campeões da Copa Libertadores de 2025 (Flamengo) e da Copa Sul-Americana (Lanús).
O 'Granate' derrotou o time rubro-negro por 1 a 0 em casa e repetiu o feito no Maracanã, vencendo por 3 a 2 na prorrogação.
Castillo assinou contrato com o Fluminense até o final de 2030, anunciou o clube carioca em comunicado oficial.
"Estou muito orgulhoso de conseguir chegar a um clube tão grande. Estou com muita expectativa para o que está por vir e muito feliz de estar aqui", disse o jogador, citado no comunicado do Fluminense.
Conforme noticiado pela mídia, o Fluminense pagou quase US$ 10 milhões (R$ 52,78 milhões pela cotação atual) pela transferência.
Rodrigo Castillo marcou um gol e deu três assistências em cinco jogos disputados pelo Lanús no Torneio Apertura de 2016.
Revelado nas categorias de base do River Plate, o atacante chegou ao Lanús no ano passado, vindo do Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Em 2025, ele marcou quatro gols em 16 partidas no Apertura e sete em 15 jogos no Clausura.
Na Copa Sul-Americana, que o Lanús venceu, Castillo marcou três gols na semifinal contra o Atlético-MG.
O clube do bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, ocupa atualmente a quinta colocação no Brasileirão, com sete pontos em quatro jogos, empatado com Corinthians, Bahia, Athletico-PR e Bragantino.
Palmeiras e São Paulo lideram a tabela com dez pontos cada.
O Fluminense disputará a final do Campeonato Carioca no domingo contra o Flamengo, abalado pela inesperada saída do técnico Filipe Luís nesta terça-feira.
O Tricolor é comandado pelo também argentino Luis Zubeldía, ex-jogador do Lanús.
O Flu também anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro colombiano Julián Millán, do Nacional de Montevidéu, clube com o qual conquistou o Campeonato Uruguaio em 2025 e cuja temporada terminou no domingo com uma derrota em casa por 1 a 0 no clássico contra o Peñarol.
