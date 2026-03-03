Assine
Tripulantes de barco dos EUA interceptado em Cuba são acusados formalmente de 'terrorismo'

AFP
AFP
03/03/2026 22:21

Seis tripulantes de uma embarcação procedente dos Estados Unidos interceptada pela guarda costeira de Cuba em suas águas territoriais, segundo Havana, foram acusados formalmente de "terrorismo", anunciou nesta terça-feira (3) o Ministério Público.

Os acusados faziam parte de um grupo de dez indivíduos armados interceptados em 25 de fevereiro por suspeita de tentar se infiltrar em Cuba. Quatro tripulantes da embarcação morreram e os outros seis ficaram feridos.

O promotor Edward Robert havia anunciado no último sábado, em um programa da TV nacional cubana, que os seis detidos seriam acusados de "crimes de terrorismo".

A bordo da embarcação, de matrícula americana, havia armas de vários calibres e quase 13 mil munições, segundo autoridades. De acordo com Havana, o incidente ocorreu quando uma fragata da guarda costeira se aproximou do barco para solicitar a sua identificação e os tripulantes responderam abrindo fogo.

Infiltrações de comandos armados procedentes do sul do estado da Flórida para realizar atentados em Cuba foram frequentes após a vitória da Revolução Cubana, em 1959.

Na semana passada, Havana afirmou que Washington estava disposta a colaborar com a investigação, em um contexto de tensão crescente com os Estados Unidos.

