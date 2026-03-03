Renato Gaúcho anuncia retorno ao Vasco após 18 anos
O técnico Renato Gaúcho anunciou nesta terça-feira (3) seu retorno ao comando do Vasco da Gama, após sua polêmica demissão do Fluminense no ano passado devido à pressão nas redes sociais.
Renato Portaluppi, de 63 anos, assumirá o comando do cruz-maltino nove dias após a demissão de Fernando Diniz.
"Feliz em estar de volta", disse o treinador em um story do Instagram, mensagem que acompanhou com uma foto antiga de sua passagem anterior pelo clube.
Contactado pela AFP, o time carioca não confirmou imediatamente a contratação do técnico.
Renato Gaúcho já havia treinado o Vasco entre 2005 e 2007 e brevemente em 2008.
Ele assinará contrato até o final da temporada, segundo a imprensa local.
O Vasco da Gama ocupa atualmente a última colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em quatro jogos.
O time foi eliminado no domingo pelo Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca.
As negociações com o novo treinador não foram fáceis. Segundo relatos da imprensa, duas tentativas anteriores do clube de contratar o técnico haviam fracassado devido a divergências financeiras.
O técnicoo deixou o Fluminense em setembro passado, após a eliminação da equipe diante do Lanús nas quartas de final da Copa Sul-Americana, torneio que o clube argentino acabou vencendo.
"A partir de agora, outro vai estar aqui. Quero ver se ele vai escalar o time que o torcedor quer ou o time em que ele acredita", disse ele na ocasião.
"Vou descansar a cabeça" e "deixar os gênios da internet continuarem falando sobre futebol", acrescentou.
Como técnico, Renato Gaúcho viveu seus melhores momentos no Grêmio, clube onde também brilhou como jogador.
Ele levou o time de Porto Alegre à conquista da Copa Libertadores de 2017 e da Recopa Sul-Americana de 2018.
Ele também treinou o Flamengo, levando o time rubro-negro à final da Libertadores de 2021, em que perdeu para o Palmeiras.
