Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Renato Gaúcho anuncia retorno ao Vasco após 18 anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 21:45

compartilhe

SIGA

O técnico Renato Gaúcho anunciou nesta terça-feira (3) seu retorno ao comando do Vasco da Gama, após sua polêmica demissão do Fluminense no ano passado devido à pressão nas redes sociais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Renato Portaluppi, de 63 anos, assumirá o comando do cruz-maltino nove dias após a demissão de Fernando Diniz.

"Feliz em estar de volta", disse o treinador em um story do Instagram, mensagem que acompanhou com uma foto antiga de sua passagem anterior pelo clube. 

Contactado pela AFP, o time carioca não confirmou imediatamente a contratação do técnico. 

Renato Gaúcho já havia treinado o Vasco entre 2005 e 2007 e brevemente em 2008. 

Ele assinará contrato até o final da temporada, segundo a imprensa local. 

O Vasco da Gama ocupa atualmente a última colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em quatro jogos.

O time foi eliminado no domingo pelo Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca. 

As negociações com o novo treinador não foram fáceis. Segundo relatos da imprensa, duas tentativas anteriores do clube de contratar o técnico haviam fracassado devido a divergências financeiras. 

O técnicoo deixou o Fluminense em setembro passado, após a eliminação da equipe diante do Lanús nas quartas de final da Copa Sul-Americana, torneio que o clube argentino acabou vencendo.

"A partir de agora, outro vai estar aqui. Quero ver se ele vai escalar o time que o torcedor quer ou o time em que ele acredita", disse ele na ocasião. 

"Vou descansar a cabeça" e "deixar os gênios da internet continuarem falando sobre futebol", acrescentou. 

Como técnico, Renato Gaúcho viveu seus melhores momentos no Grêmio, clube onde também brilhou como jogador. 

Ele levou o time de Porto Alegre à conquista da Copa Libertadores de 2017 e da Recopa Sul-Americana de 2018. 

Ele também treinou o Flamengo, levando o time rubro-negro à final da Libertadores de 2021, em que perdeu para o Palmeiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/app/cl/aam

Tópicos relacionados:

bra fbl vasco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay