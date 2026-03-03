Assine
Secretário de Comércio dos EUA vai depor no caso Epstein

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 21:33

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, concordou em depor perante a comissão do Congresso que investiga as relações de personalidades da política com o financista Jeffrey Epstein, anunciou nesta terça-feira (3) o presidente desse comitê.

"O secretário Lutnick concordou de forma proativa em comparecer voluntariamente perante a Comissão de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes", informou o republicano James Comer, sem citar uma data.

Ex-financista de Nova York, Lutnick foi pressionado devido a seus vínculos com Epstein, principalmente depois que novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça levantaram dúvidas sobre suas afirmações a respeito de quando rompeu totalmente os laços com o financista.

Na semana passada, apresentaram-se para depor perante a comissão o ex-presidente Bill Clinton e sua mulher, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. 

Tópicos relacionados:

congresso eua politica

