Trump diz que EUA escoltará petroleiros no Estreito de Ormuz 'se for necessário'
Donald Trump disse nesta terça-feira (3) que, caso seja necessário, a Marinha dos Estados Unidos escoltará os navios-petroleiros através do Estreito de Ormuz, após as advertências da Guarda Revolucionária do Irã de que a passagem não é segura.
Os ataques de Estados Unidos e Israel a Teerã e a resposta iraniana abalaram o Oriente Médio e causaram turbulências na economia global, com os barcos evitando o Estreito de Ormuz, uma rota marítima vital para o comércio e por onde passa cerca de 20% da produção global de petróleo.
Diante das incertezas geradas pelo conflito, e sabendo que sua aposta para reativar a economia americana está ameaçada, Trump disse que os navios de Marinha dos Estados Unidos podem ajudar.
"Se for necessário, a Marinha dos Estados Unidos vai começar a escoltar os petroleiros através do Estreito de Ormuz o mais breve possível. Aconteça o que acontecer, os Estados Unidos garantirão o LIVRE FLUXO DE ENERGIA para o MUNDO", acrescentou Trump em sua plataforma Truth Social.
O presidente também ordenou que o governo americano proporcione seguros para o transporte marítimo comercial.
Desde o início da guerra no sábado, os preços do petróleo dispararam.
O barril de tipo Brent encerrou a sessão desta terça-feira com um aumento de 4,71%, para 81,40 dólares. Durante o dia, a cotação superou a barreira dos 85 dólares pela primeira vez desde julho de 2024.
Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), fechou a 74,56 dólares (+4,67%).
