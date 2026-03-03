Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que EUA escoltará petroleiros no Estreito de Ormuz 'se for necessário'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 21:21

compartilhe

SIGA

Donald Trump disse nesta terça-feira (3) que, caso seja necessário, a Marinha dos Estados Unidos escoltará os navios-petroleiros através do Estreito de Ormuz, após as advertências da Guarda Revolucionária do Irã de que a passagem não é segura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os ataques de Estados Unidos e Israel a Teerã e a resposta iraniana abalaram o Oriente Médio e causaram turbulências na economia global, com os barcos evitando o Estreito de Ormuz, uma rota marítima vital para o comércio e por onde passa cerca de 20% da produção global de petróleo.

Diante das incertezas geradas pelo conflito, e sabendo que sua aposta para reativar a economia americana está ameaçada, Trump disse que os navios de Marinha dos Estados Unidos podem ajudar.

"Se for necessário, a Marinha dos Estados Unidos vai começar a escoltar os petroleiros através do Estreito de Ormuz o mais breve possível. Aconteça o que acontecer, os Estados Unidos garantirão o LIVRE FLUXO DE ENERGIA para o MUNDO", acrescentou Trump em sua plataforma Truth Social.

O presidente também ordenou que o governo americano proporcione seguros para o transporte marítimo comercial.

Desde o início da guerra no sábado, os preços do petróleo dispararam. 

O barril de tipo Brent encerrou a sessão desta terça-feira com um aumento de 4,71%, para 81,40 dólares. Durante o dia, a cotação superou a barreira dos 85 dólares pela primeira vez desde julho de 2024.

Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), fechou a 74,56 dólares (+4,67%).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/ft/gma/dga/lb/nn/rpr

Tópicos relacionados:

comercio conflito eua guerra ira israel petroleo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay