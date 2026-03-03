Strasbourg vence Reims (2-1) e vai à semifinal da Copa da França
Com dois gols de pênalti de Joaquín Panichelli e Julio Enciso, o Strasbourg se tornou o primeiro semifinalista da Copa da França, ao derrotar o Reims (2ª divisão) por 2 a 1 nesta terça-feira (3).
Com esta vitória, a equipe volta à semifinal da competição depois de 25 anos, desde que foi campeã, em 2001.
Oitavo colocado no Campeonato Francês, o Strasbourg esperou até os dez minutos finais para selar a classificação, graças a Panichelli (83') e Enciso (87'), que marcou seu sexto gol no torneio, enquanto o Reims descontou já nos acréscimos com o meia Patrick Zabi (90'+4).
--- Quartas de final da Copa da França (horário de Brasília):
Terça-feira, 3 de março
(+) Strasbourg - Reims 2 - 1
Quarta-feira, 4 de março
(16h30) Lorient - Nice
(17h00) Olympique de Marselha - Toulouse (L1)
Quinta-feira, 5 de março
(17h00) Lyon - Lens
(+): classificado para a semifinal
