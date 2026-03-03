Strasbourg vence Reims (2-1) e vai à semifinal da Copa da França

Com dois gols de pênalti de Joaquín Panichelli e Julio Enciso, o Strasbourg se tornou o primeiro semifinalista da Copa da França, ao derrotar o Reims (2ª divisão) por 2 a 1 nesta terça-feira (3).

Com esta vitória, a equipe volta à semifinal da competição depois de 25 anos, desde que foi campeã, em 2001.

Oitavo colocado no Campeonato Francês, o Strasbourg esperou até os dez minutos finais para selar a classificação, graças a Panichelli (83') e Enciso (87'), que marcou seu sexto gol no torneio, enquanto o Reims descontou já nos acréscimos com o meia Patrick Zabi (90'+4).

--- Quartas de final da Copa da França (horário de Brasília):

Terça-feira, 3 de março

(+) Strasbourg - Reims 2 - 1

Quarta-feira, 4 de março

(16h30) Lorient - Nice

(17h00) Olympique de Marselha - Toulouse (L1)

Quinta-feira, 5 de março

(17h00) Lyon - Lens

(+): classificado para a semifinal

cor/jde/iga/ma/cb/aam