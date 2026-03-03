Liverpool perde nos acréscimos (2-1) para o lanterna Wolves e é 5º no Inglês

O Liverpool sofreu uma dura derrota por 2 a 1 nos acréscimos para o lanterna Wolverhampton na noite desta terça-feira (3), pela Premier League, um revés que pode comprometer as chances dos 'Reds' de terminar entre os cinco primeiros colocados e se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os atuais campeões ingleses sofreram o gol decisivo nos acréscimos, após um chute do volante brasileiro André ser desviado pelo zagueiro Joe Gomez (90'+4), enganando o goleiro Alisson.

O atacante egípcio Mohamed Salah havia empatado (83') pouco depois do ponta português Rodrigo Gomes abrir o placar (78').

Em quinto lugar com 48 pontos, o Liverpool está agora a três do Aston Villa (4º, 51 pontos) e três pontos à frente do Chelsea (6º, 45), duas equipes que vão se enfrentar na quarta-feira.

Apesar dos três pontos conquistados com esta segunda vitória consecutiva, o Wolverhampton permanece na última posição, onze pontos atrás da zona de permanência na primeira divisão, ocupada atualmente pelo Nottingham Forest.

Essa foi apenas a terceira vitória do Wolverhampton em toda a temporada da Premier League.

Torcedores do 'Wolves' e do Liverpool se uniram em uma longa salva de palmas aos 18 minutos em memória de Diogo Jota, que vestiu a camisa 18 durante sua passagem pelo time de Molineux antes de se juntar aos 'Reds'.

O atacante português Jota morreu em um acidente de carro na Espanha no ano passado.

- Everton finalmente vence em casa -

O Everton encerrou sua péssima sequência em casa e deixou o Burnley ainda mais perto do rebaixamento com uma vitória por 2 a 0 no Hill Dickinson Stadium.

Embalados após a vitória por 3 a 2 sobre o Newcastle no último fim de semana, os 'Toffees' superou os 'Clarets', penúltimos colocados, com sua primeira vitória em oito jogos em casa no campeonato inglês.

O ex-zagueiro do Burnley, James Tarkowski, abriu o placar para o Everton aos 32 minutos com uma cabeçada potente após uma cobrança de falta de James Garner.

Kiernan Dewsbury-Hall ampliou a vantagem no segundo tempo (60') após receber um passe de Iliman Ndiaye e finalizar com categoria, sem chances para Martin Dubravka.

O Everton segue na briga por uma vaga nas competições europeias, enquanto o Burnley está a oito pontos da zona de segurança, no momento em que restam apenas nove rodadas.

Em outro jogo, um pênalti convertido por Habib Diarra garantiu a vitória do Sunderland por 1 a 0 sobre o Leeds, na primeira visita do time a Elland Road pela Premier League desde 2002.

Bournemouth e Brentford empataram sem gols no Vitality Stadium, resultado que pouco contribuiu para melhorar as chances de classificação de ambas as equipes para as competições europeias.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Terça-feira, 3 de março

AFC Bournemouth - Brentford 0 - 0

Leeds - Sunderland 0 - 1

Everton - Burnley 2 - 0

Wolverhampton - Liverpool 2 - 1

Quarta-feira, 4 de março

(16h30) Fulham - West Ham

Brighton - Arsenal

Manchester City - Nottingham

Aston Villa - Chelsea

(17h15) Newcastle - Manchester United

Quinta-feira, 5 de março

(17h00) Tottenham - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 64 29 19 7 3 58 22 36

2. Manchester City 59 28 18 5 5 57 25 32

3. Manchester United 51 28 14 9 5 50 38 12

4. Aston Villa 51 28 15 6 7 38 30 8

5. Liverpool 48 29 14 6 9 48 39 9

6. Chelsea 45 28 12 9 7 49 33 16

7. Brentford 44 29 13 5 11 44 40 4

8. Everton 43 29 12 7 10 34 33 1

9. AFC Bournemouth 40 29 9 13 7 44 46 -2

10. Fulham 40 28 12 4 12 40 42 -2

11. Sunderland 40 29 10 10 9 30 34 -4

12. Brighton 37 28 9 10 9 38 35 3

13. Newcastle 36 28 10 6 12 40 42 -2

14. Crystal Palace 35 28 9 8 11 30 34 -4

15. Leeds 31 29 7 10 12 37 48 -11

16. Tottenham 29 28 7 8 13 38 43 -5

17. Nottingham 27 28 7 6 15 26 41 -15

18. West Ham 25 28 6 7 15 34 54 -20

19. Burnley 19 29 4 7 18 32 58 -26

20. Wolverhampton 16 30 3 7 20 22 52 -30

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/jta/bm/iga/cl/aam/cb