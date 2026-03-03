Cinco pontos a destacar antes da nova temporada da F1

A temporada da Fórmula 1 de 2026 começa de 6 a 8 de março em Melbourne, com o britânico Lando Norris defendendo seu título e o holandês Max Verstappen ansioso por vingança e embarcando em uma 'Operação de Reconquista'.

É difícil fazer previsões para esta nova temporada de 24 corridas, que terminará em dezembro em Abu Dhabi, devido à introdução de novos regulamentos técnicos que podem alterar significativamente a classificação dos últimos anos.

- 'Cartas na manga' -

Acusações foram feitas e argumentos foram apresentados: mas será que realmente houve o chamado 'sandbagging'? Esse é o termo usado no padoque para se referir à prática de diminuir deliberadamente o desempenho nos testes de pré-temporada.

Verstappen fez alusão a isso ao falar sobre a Mercedes.

"Aguardem até Melbourne e vocês verão quanta potência eles ganham de repente, verão como eles se tornam rápidos em todas as retas", previu o tetracampeão mundial, que foi destronado por Norris em 2025.

Por sua vez, o chefe da Williams, James Vowles, focou na Red Bull, equipe de Verstappen, ao comentar os testes no Bahrein, sugerindo que eles também estavam adotando uma estratégia de esconder suas cartas na manga.

De qualquer forma, todos consideram normal ocultar qualquer vantagem potencial, por menor que seja, para não dar pistas à concorrência antes do início da nova temporada na Austrália, especialmente em um momento de mudanças completas devido aos novos regulamentos técnicos.

- Chegada da Cadillac -

Com a Cadillac, a F1 dá mais um passo em sua expansão nos Estados Unidos, uma de suas prioridades.

Primeiro veio a Haas, que entrou no grid em 2016, e agora, uma década depois, chega a Cadillac, um dos nomes mais famosos da indústria automobilística.

Não é uma estreia absoluta, já que a marca forneceu motores em 1952 e 1953, mas para quase todos os fãs será uma grande novidade, com o finlandês Valtteri Bottas e o mexicano Sergio Pérez como pilotos.

"Acredito sinceramente que temos uma base sólida para construir esta equipe", disse o 'Team Principal', Graeme Lowdon, durante os testes de pré-temporada.

"É provavelmente o máximo que se pode pedir de uma equipe nova, a menos que aconteça um milagre", acrescentou.

- Readaptação de um clássico -

Outra equipe nova para ficar de olho é a Audi, que tem uma longa e rica história no automobilismo, respaldada por vitórias nas 24 Horas de Le Mans, no Rali Dakar e no Campeonato Mundial de Rali, entre outros.

A novidade agora é sua primeira participação na Fórmula 1.

Para isso, a equipe adquiriu a vaga da Sauber e manteve o talento do experiente piloto alemão Nico Hülkenberg, que na última temporada conquistou seu primeiro pódio em Silverstone, após 15 anos e 239 corridas na F1.

O outro piloto será o brasileiro Gabriel Bortoleto, de 21 anos.

A sensação foi positiva para a Audi nos testes de pré-temporada, embora o chefe da equipe, Jonathan Wheatley, insista na cautela.

- Juventude no volante -

Com 18 anos e 212 dias, quando as luzes se apagarem em Melbourne, o britânico Arvid Lindblad, com ascendência sueca e indiana por parte de pai, se tornará o quarto piloto mais jovem da história a estrear na Fórmula 1, superado apenas por Verstappen, Lance Stroll e Kimi Antonelli.

Lindblad estará ao volante de uma Racing Bull, tendo Liam Lawson como companheiro de equipe.

Ele será o único estreante no grid nesta temporada: em 2025, venceu três corridas da Fórmula 2 — duas delas aos 17 anos — e está no radar da Red Bull desde quando tinha 12 anos.

Em janeiro, ele foi surpreendentemente sincero ao falar sobre como se sentia e se acreditava estar pronto para dar o salto para a F1: "Não sei. Tenho muito a aprender. Se você me perguntar se estou completamente pronto, bem, eu não sei", admitiu à F1 TV.

- Alonso e Hamilton: última dança? -

No outro extremo da faixa etária, o espanhol Fernando Alonso (44 anos) e o inglês Lewis Hamilton (41 anos) podem estar travando sua última batalha na Fórmula 1.

Alonso conquistou seus dois títulos mundiais (2005 e 2006) antes mesmo de Lindblad nascer.

O piloto asturiano está no último ano de seu contrato com a Aston Martin, e seu desempenho instável nos testes de pré-temporada não inspira otimismo quanto ao seu potencial para 2026.

Hamilton também está no último ano de seu contrato com a Ferrari.

Em 2025, ele teve uma temporada sem brilho pela 'Scuderia' e quer provar ao mundo que não desistiu de lutar por seu oitavo título mundial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bsp/pi/dr/mcd/iga/aam/cb