Como e Inter de Milão ficam no 0 a 0 na ida da semifinal da Copa da Itália

Como e Inter de Milão ficaram no empate sem gols nesta terça-feira (3), no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália, em uma partida sem brilho que deixou tudo em aberto para as duas equipes.

A primeira partida da outra semifinal, entre Lazio e Atalanta, será disputada na quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma.

Com a dupla francesa formada por Lucas Da Cunha e Maxence Caqueret comandando o meio-campo, o time de Cesc Fàbregas dominou amplamente a partida diante de uma Inter bastante modificada. No entanto, apesar da habitual ímpeto ofensivo, não conseguiu abrir o placar.

O ponta kosovar Mergim Vojvoda desperdiçou pelo menos três chances claras (17', 18' e 42'), assim como o lateral espanhol Alex Valle, que também errou na finalização (49').

Sem conseguir criar oportunidades de ataque, e talvez cientes de que poderão se impor no jogo de volta, os líderes do Campeonato Italiano focaram em se defender bem, e tentar alguns contra-ataques.

E foi numa dessas jogadas que quase abriram o placar, quando Matteo Darmian chutou e acertou a trave de Josep Martínez no início do segundo tempo (46').

As entradas de Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, pouco antes da hora de jogo, deu um pouco de vigor ao jogo da Inter, mas não alterou o resultado do jogo.

--- Semifinais da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Terça-feira, 3 de março

Como - Inter de Milão 0-0

- Quarta-feira, 4 de março

(17h00) Lazio - Atalanta

- Terça-feira, 21 de abril

(17h00) Inter de Milão - Como

- Quarta-feira, 22 de abril

(17h00) Atalanta - Lazio

- A final será disputada no dia 13 de maio.

