Como e Inter de Milão ficam no 0 a 0 na ida da semifinal da Copa da Itália
compartilheSIGA
Como e Inter de Milão ficaram no empate sem gols nesta terça-feira (3), no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália, em uma partida sem brilho que deixou tudo em aberto para as duas equipes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A primeira partida da outra semifinal, entre Lazio e Atalanta, será disputada na quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma.
Com a dupla francesa formada por Lucas Da Cunha e Maxence Caqueret comandando o meio-campo, o time de Cesc Fàbregas dominou amplamente a partida diante de uma Inter bastante modificada. No entanto, apesar da habitual ímpeto ofensivo, não conseguiu abrir o placar.
O ponta kosovar Mergim Vojvoda desperdiçou pelo menos três chances claras (17', 18' e 42'), assim como o lateral espanhol Alex Valle, que também errou na finalização (49').
Sem conseguir criar oportunidades de ataque, e talvez cientes de que poderão se impor no jogo de volta, os líderes do Campeonato Italiano focaram em se defender bem, e tentar alguns contra-ataques.
E foi numa dessas jogadas que quase abriram o placar, quando Matteo Darmian chutou e acertou a trave de Josep Martínez no início do segundo tempo (46').
As entradas de Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, pouco antes da hora de jogo, deu um pouco de vigor ao jogo da Inter, mas não alterou o resultado do jogo.
--- Semifinais da Copa da Itália (horário de Brasília):
- Terça-feira, 3 de março
Como - Inter de Milão 0-0
- Quarta-feira, 4 de março
(17h00) Lazio - Atalanta
- Terça-feira, 21 de abril
(17h00) Inter de Milão - Como
- Quarta-feira, 22 de abril
(17h00) Atalanta - Lazio
- A final será disputada no dia 13 de maio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bm/cpb/aam/cb