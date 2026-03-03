Ex-presidente Clinton dá explicações sobre suas fotos nos arquivos Epstein

O ex-presidente americano Bill Clinton ofereceu esclarecimentos sobre as fotos virais que foram divulgadas a partir dos arquivos do caso Jeffrey Epstein, nas quais ele aparece em uma jacuzzi e em uma piscina com uma mulher cujo rosto está censurado.

Clinton e sua esposa, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, depuseram na semana passada perante uma comissão do Congresso que investiga o criminoso sexual condenado Epstein e sua cúmplice, Ghislaine Maxwell.

Clinton disse ao Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, de maioria republicana, que não tinha conhecimento dos crimes sexuais de Epstein, que foi encontrado morto na prisão em Nova York em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual.

Na audiência, o ex-presidente de 79 anos respondeu a perguntas sobre a foto em que aparece em uma jacuzzi com uma mulher com o rosto coberto por um retângulo preto, e sobre outra imagem em que é visto nadando em uma piscina junto com Maxwell e uma mulher não identificada.

Clinton afirmou que as fotografias foram tiradas em um hotel durante uma visita a Brunei, a convite do sultão, que estava interessado em apoiar a iniciativa sobre aids da Fundação Clinton.

"Ele me convidou para ficar lá e disse: 'Quero que o senhor fique neste hotel e espero que use a piscina'", relatou o ex-presidente. "Eu nadei um pouco. Fiquei cinco minutos na jacuzzi, ou algo assim, e depois me levantei e fui dormir."

"Também acredito que havia um agente do Serviço Secreto do outro lado da piscina", comentou.

Clinton declarou que não sabia quem era a mulher não identificada nas fotos, mas acreditava que ela fazia parte do grupo da viagem. "Não sei quem é", afirmou.

Questionado se havia "mantido alguma atividade sexual" com a mulher das fotos, Clinton respondeu: "Não."

Hillary Clinton disse à comissão que não conheceu Epstein, e Bill Clinton assegurou que cortou seus laços com ele antes de seus crimes sexuais virem à tona em 2008.

Durante seu depoimento, o ex-presidente reconheceu que viajou várias vezes no avião particular de Epstein no início dos anos 2000 para atividades relacionadas ao trabalho humanitário da Fundação Clinton.

As audiências foram realizadas a portas fechadas em Chappaqua, Nova York, onde vivem os Clinton, e o comitê divulgou vídeos de seu depoimento na segunda-feira.

Tanto Bill Clinton quanto o ex-presidente Donald Trump aparecem de forma destacada nos arquivos de Epstein publicados pelo Departamento de Justiça, mas nenhum dos dois foi formalmente acusado de qualquer crime.

Trump, antigamente próximo ao financista, "nunca me disse nada que me fizesse pensar que ele estivesse envolvido em algo impróprio em relação a Epstein", disse Clinton à comissão.

cl/bjt/lb/nn/ic/rpr