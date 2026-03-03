Rodada suspensa do Campeonato Argentino será disputada em maio

A nona rodada do Campeonato Argentino, que deveria começar nesta semana, será disputada em maio, depois que os clubes pediram sua suspensão em solidariedade à Associação do Futebol Argentino (AFA), que é alvo de uma denúncia de evasão fiscal.

Os jogos vão acontecer "no fim de semana de domingo, 3 de maio", confirmou a conta oficial da Liga Profissional de Futebol na rede social X, após o anúncio da paralisação das atividades na segunda-feira da semana passada.

O presidente da AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, foi intimado a depor na próxima quinta-feira, justamente o dia em que começaria a nona rodada, com as partidas acontecendo até o domingo, 8 de março.

A imprensa local especulou uma possível retirada da paralisação diante da indignação que a notícia gerou entre os torcedores argentinos, mas a AFA acabou confirmando que as atividades continuarão suspensas.

"Os rumores vêm da mídia", disse ao jornal La Nación um dirigente de clube que não quis se identificar.

A AFA, Tapia e quatro de seus diretores estão sendo investigados em um caso que apura se a entidade reteve indevidamente e, posteriormente, deixou de pagar impostos e contribuições previdenciárias.

As supostas irregularidades teriam ocorrido entre 2024 e 2025, num montante de aproximadamente 19 bilhões de pesos argentinos (cerca de R$ 70 milhões na cotação atual).

