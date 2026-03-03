Rubio confirma que drone caiu perto do consulado dos EUA em Dubai

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou nesta terça-feira (3) que um drone atingiu as proximidades do consulado de seu país em Dubai sem causar vítimas.

"Infelizmente, um drone atingiu um estacionamento ao lado do edifício da legação e provocou um incêndio. Todo o pessoal está em segurança", declarou Rubio em Washington.

