Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

CR7 sofre lesão na coxa e deverá ficar afastado por no mínimo duas semanas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 17:22

compartilhe

SIGA

O atacante português Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão muscular, anunciou nesta terça-feira (3) o Al-Nassr, mas a contusão não deverá afetar a participação do astro na Copa do Mundo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com uma lesão muscular na parte posterior do joelho após a última partida contra o Al-Fayha", no sábado, 28 de janeiro, informou o clube de Riade em um comunicado. 

O capitão da seleção portuguesa e ex-jogador de Real Madrid e Juventus, entre outros, "iniciou um programa de reabilitação e sua condição será avaliada diariamente", acrescentou o Al-Nassr.

CR7, de 41 anos, se lesionou durante a partida da Liga Profissional Saudita, na 24ª rodada, disputada no final do mês passado contra o Al-Fayha. 

O jogador, que já havia perdido um pênalti nessa partida, deixou o campo aos 81 minutos. Apesar de tudo, sua equipe venceu por 3 a 1. 

Segundo alguns veículos de imprensa, Cristiano ficará afastado dos gramados por um período de duas a quatro semanas, portanto, sua participação na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, não corre risco.

No entanto, sua participação no amistoso de Portugal contra o México, no dia 28 de março, no Estádio Azteca, passou a ser dúvida. 

Caso dispute a Copa do Mundo, o craque português se tornará o jogador com mais participações em Mundiais, com seis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

iga/raa/aam/cb

Tópicos relacionados:

fbl ksa por

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay