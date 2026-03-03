Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

X suspenderá monetização de vídeos de guerra feitos com IA sem aviso

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 16:45

compartilhe

SIGA

A rede social X anunciou, nesta terça-feira (3), que suspenderá por 90 dias do programa de distribuição de receitas os criadores que compartilharem vídeos de conflitos armados sem revelar que foram produzidos com inteligência artificial (IA).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A mudança de política, anunciada por um executivo do X nessa plataforma de propriedade de Elon Musk, busca combater o que a companhia descreveu como uma ameaça à informação autêntica em meio à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

"Em tempos de guerra, é fundamental que as pessoas tenham acesso a informações autênticas sobre o que acontece no terreno", disse Nikita Bier, diretor de produto do X. Ele acrescentou que as tecnologias atuais de IA "banalizam a criação de conteúdo que engana as pessoas".

Já na segunda-feira, o X havia dito que "continuaria aperfeiçoando" suas políticas e produtos para garantir que a rede social "seja confiável durante esses momentos críticos".

A nova regra de transparência sobre IA representa uma guinada para a plataforma, que vem sendo fortemente criticada por suas políticas de moderação de conteúdo desde que Musk adquiriu o Twitter em 2022 e o transformou no X.

Com as novas disposições, reincidentes estarão sujeitos à suspensão permanente do programa de participação de criadores nas receitas, que paga a determinados usuários uma parte das receitas de publicidade geradas por suas publicações.

As infrações serão detectadas por meio das Notas da Comunidade (um sistema colaborativo para adicionar contexto a publicações potencialmente enganosas), bem como por meio de metadados e outros sinais técnicos incorporados ao conteúdo gerado com IA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/ksb/lb/mel/ic/am

Tópicos relacionados:

desinformacao eua guerra ia internet ira redes tecnologia x

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay