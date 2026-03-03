X suspenderá monetização de vídeos de guerra feitos com IA sem aviso

A rede social X anunciou, nesta terça-feira (3), que suspenderá por 90 dias do programa de distribuição de receitas os criadores que compartilharem vídeos de conflitos armados sem revelar que foram produzidos com inteligência artificial (IA).

A mudança de política, anunciada por um executivo do X nessa plataforma de propriedade de Elon Musk, busca combater o que a companhia descreveu como uma ameaça à informação autêntica em meio à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

"Em tempos de guerra, é fundamental que as pessoas tenham acesso a informações autênticas sobre o que acontece no terreno", disse Nikita Bier, diretor de produto do X. Ele acrescentou que as tecnologias atuais de IA "banalizam a criação de conteúdo que engana as pessoas".

Já na segunda-feira, o X havia dito que "continuaria aperfeiçoando" suas políticas e produtos para garantir que a rede social "seja confiável durante esses momentos críticos".

A nova regra de transparência sobre IA representa uma guinada para a plataforma, que vem sendo fortemente criticada por suas políticas de moderação de conteúdo desde que Musk adquiriu o Twitter em 2022 e o transformou no X.

Com as novas disposições, reincidentes estarão sujeitos à suspensão permanente do programa de participação de criadores nas receitas, que paga a determinados usuários uma parte das receitas de publicidade geradas por suas publicações.

As infrações serão detectadas por meio das Notas da Comunidade (um sistema colaborativo para adicionar contexto a publicações potencialmente enganosas), bem como por meio de metadados e outros sinais técnicos incorporados ao conteúdo gerado com IA.

