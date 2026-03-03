Assine
Irã diz que ainda não usou suas armas mais sofisticadas

03/03/2026 16:45

O Irã está disposto a travar uma guerra prolongada contra os Estados Unidos e Israel e, por enquanto, não utilizou seu armamento mais sofisticado, declarou nesta terça-feira (3) o Ministério da Defesa.

"Temos capacidade para resistir e realizar uma defesa ofensiva por mais tempo do que o previsto [pelo inimigo] para esta guerra imposta", declarou o porta-voz do Ministério da Defesa, o general Reza Talai-Nik.

"Não temos intenção de utilizar todas as nossas armas e equipamentos de ponta desde o início", afirmou, citado pela agência de imprensa Irna.

