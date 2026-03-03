Demissão de Filipe Luís aumenta turbulência no Flamengo

A inesperada demissão do técnico Filipe Luís no Flamengo, apesar das conquistas de 2025, sacudiu o clube nesta terça-feira (3), com mensagens de apoio de estrelas do time como Giorgian de Arrascaeta e uma enxurrada de críticas.

O clube anunciou a decisão nesta madrugada, após um mau início de temporada, com as perdas dos títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

"A partir desta terça-feira, Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional", informou o Rubro-Negro em uma breve nota, na qual agradeceu ao treinador "por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada".

O anúncio veio pouco depois da goleada do Flamengo por 8 a 0 sobre o Madureira no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, que classificou a equipe para a decisão do próximo domingo contra o Fluminense, após a vitória por 3 a 0 na ida.

Segundo a imprensa, a notícia foi uma surpresa para Filipe Luís, que sequer pôde se despedir pessoalmente dos jogadores.

Junto a ele também foram desligados o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares. Rodrigo Caio, ex-jogador e ídolo rubro-negro, que integrava a comissão técnica permanente, pediu demissão e também não continuará no clube.

Em 18 meses à frente do time profissional, Filipe Luís levantou quatro troféus, entre eles a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

- Leonardo Jardim como sucessor -

O clube mais rico da América do Sul ainda não anunciou um sucessor, mas o português Leonardo Jardim vem sendo apontado como possível substituto pela imprensa. O portal Globo Esporte noticiou que um acordo já teria sido fechado.

Jardim, de 51 anos, comandou o Cruzeiro no ano passado.

Sob seu comando, o time celeste terminou o Brasileirão na terceira colocação, atrás de Flamengo e Palmeiras, mas o treinador se afastou do cargo, alegando que precisava cuidar de sua saúde mental.

Os jogadores do elenco rubro-negro compartilharam mensagens de despedida a Filipe Luís.

"Você sempre vai ser um dos nossos, gratidão infinita", publicou no Instagram Arrascaeta, camisa 10 da equipe.

"Você foi um exemplo de profissional, ídolo como jogador e como treinador. Nada e ninguém irá apagar a sua história", escreveu o atacante Bruno Henrique.

A decisão de demitir o treinador foi muito questionada por vários comentarista e inclusive políticos.

"Como uma diretoria que se diz profissional mandar embora um técnico que em apenas um ano ganhou o Brasileiro, o Carioca e a Libertadores? Essa decisão, na minha opinião, não condiz com a grandeza do clube", publicou no X Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

"Lamentável afastar o Filipe na primeira e ainda pequena dificuldade. Ele é o atual campeão Carioca, Brasileiro e da Libertadores. Quase levou o Mundial. Fez um grande trabalho", comentou no Instagram Rodrigo Dunshee, ex-vice-presidente geral do Flamengo.

Em dezembro, o clube e Filipe Luís chegaram a um acordo por uma renovação de contrato até dezembro de 2027, depois de semanas de negociações em torno das condições salariais.

Sob seu comando, o Flamengo disputou 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas.

Ex-lateral-esquerdo, Filipe Luís foi jogador do Flamengo de 2019 a 2023, quando decidiu pendurar as chuteiras. Foi campeão da Libertadores em 2019 e 2022 em campo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc-ll/app/iga/cb/aam