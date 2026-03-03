'Segurança e bem-estar' guiarão calendário da Fórmula 1, diz presidente da FIA

O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, afirmou que "a segurança e o bem-estar" guiarão o calendário da Fórmula 1, em meio às incertezas geradas pela guerra no Oriente Médio.

O Grande Prêmio da Austrália, que acontece no próximo fim de semana em Melbourne e abre a temporada 2026, foi afetado pelo caos nas viagens, mas não corre perigo.

Depois, a F1 seguirá para a China e para o Japão, países que não devem ser afetados.

No entanto, crescem as dúvidas sobre se o GP do Bahrein, marcado para 12 de abril, e o GP da Arábia Saudita, uma semana depois, poderão realmente acontecer.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que a guerra com o Irã poderia durar "muito mais tempo" do que suas estimativas iniciais de cerca de um mês.

Em resposta, o Irã e seus aliados lançaram ataques contra Israel e bases militares americanas, além de outras áreas em diversos países do Oriente Médio, incluindo Bahrein e Arábia Saudita.

Ben Sulayem, que é dos Emirados Árabes Unidos, outro alvo iraniano, disse que estava acompanhando os acontecimentos de perto.

"Neste momento de incerteza, desejamos calma e um rápido retorno à estabilidade. O diálogo e a proteção dos civis devem continuar sendo prioridades", disse o presidente da FIA em sua primeira declaração sobre o assunto, divulgada na noite de segunda-feira.

"Estamos em contato próximo com nossos clubes-membros, promotores dos campeonatos e equipes, enquanto continuamos acompanhando os desdobramentos com cuidado e responsabilidade", destacou o dirigente.

"A segurança e o bem-estar guiarão nossas decisões", afirmou.

Embora todos os equipamentos, incluindo os carros, já estejam em segurança em Melbourne para a primeira etapa do Mundial de F1 neste fim de semana, o fechamento do espaço aéreo e dos aeroportos no Oriente Médio provocou um caos nos planos de viagem dos membros das equipes.

Dubai e Doha são importantes centros de conexão na rota para a Austrália, e cerca de 1.000 integrantes das escuderias tiveram que improvisar e alterar seus voos.

O diretor do GP da Austrália, Travis Auld, afirmou na segunda-feira que estava confiante de que "todos estarão aqui prontos para a corrida".

Nesta terça-feira (3), foi anunciado o adiamento da primeira etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), que estava programada para acontecer de 26 a 28 de março no circuito de Lusail, no Catar, em decorrência da "situação geopolítica".

Assim, a temporada do WEC começará oficialmente com as Seis Horas de Ímola, na Itália, de 17 a 19 de abril.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mp/ma/cl/iga/mcd/cb