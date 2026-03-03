EUA e Israel atacam órgão que escolhe novo líder do Irã

Ataques lançados por Israel e Estados Unidos atingiram o edifício do órgão encarregado de escolher o novo líder supremo do Irã, reportou a imprensa local nesta terça-feira (3).

"Os criminosos americanos-sionistas atacaram o edifício da Assembleia dos Especialistas em Qom", ao sul de Teerã, anunciou a agência de notícias Tasnim. Meios locais exibiram imagens do imóvel fortemente danificado. Qom é uma cidade santa situada ao sul de Teerã.

Até o momento, não foi divulgada nenhuma informação sobre a eventual presença de pessoas no momento dos ataques, nem sobre possíveis vítimas.

A agência Mehr é o único veículo que afirma que o edifício atacado já não era utilizado para reuniões.

Na segunda-feira, a sede principal da Assembleia dos Especialistas, em Teerã, já havia sido alvo de bombardeios, segundo a Tasnim.

O Irã iniciou oficialmente no domingo um processo de transição após a morte do líder supremo Ali Khamenei, falecido no ataque conjunto de Israel e Estados Unidos realizado no sábado, depois de 36 anos no poder.

Esse processo prevê a formação de um Conselho de Direção provisório integrado pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian; pelo chefe do Poder Judiciário, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i; e por um dignitário religioso membro da Assembleia dos Especialistas e do Conselho dos Guardiões da Constituição, Alireza Arafi.

Esse triunvirato está encarregado de assumir o poder interinamente até a eleição de um novo líder supremo nos próximos dias.

