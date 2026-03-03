Assine
General iraniano ameaça atacar 'todos os centros econômicos' do Oriente Médio

AFP
AFP
Repórter
03/03/2026 13:33

Um general da Guarda Revolucionária iraniana advertiu, nesta terça-feira (3), que se os bombardeios de Israel e Estados Unidos contra o Irã continuarem, "todos os centros econômicos" do Oriente Médio serão alvo de represálias.

"Dizemos ao inimigo que, se decidir atacar nossos principais centros, nós atacaremos todos os centros econômicos da região", afirmou o general Ebrahim Jabari. 

"Fechamos o estreito de Ormuz. Atualmente, o preço do petróleo passa dos 80 dólares e em breve atingirá os 200 dólares", acrescentou, citado pela agência de notícias Isna. O barril do Brent superou, nesta terça-feira, os 85 dólares pela primeira vez desde julho de 2024.

bur/cgo/es/an/mvv-lm

