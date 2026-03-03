General iraniano ameaça atacar 'todos os centros econômicos' do Oriente Médio
compartilheSIGA
Um general da Guarda Revolucionária iraniana advertiu, nesta terça-feira (3), que se os bombardeios de Israel e Estados Unidos contra o Irã continuarem, "todos os centros econômicos" do Oriente Médio serão alvo de represálias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Dizemos ao inimigo que, se decidir atacar nossos principais centros, nós atacaremos todos os centros econômicos da região", afirmou o general Ebrahim Jabari.
"Fechamos o estreito de Ormuz. Atualmente, o preço do petróleo passa dos 80 dólares e em breve atingirá os 200 dólares", acrescentou, citado pela agência de notícias Isna. O barril do Brent superou, nesta terça-feira, os 85 dólares pela primeira vez desde julho de 2024.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/cgo/es/an/mvv-lm