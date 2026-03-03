Torneio de tênis nos Emirados Árabes Unidos é interrompido pela guerra no Oriente Médio

O Challenger de Fuyaira (nordeste dos Emirados Árabes Unidos), torneio da segunda categoria do circuito profissional masculino de tênis (ATP), foi interrompido nesta terça-feira (3) após bombardeios a instalações petroleiras na região.

"Os jogos foram interrompidos hoje no Challenger de Fujairah devido a um alerta de segurança", informou a ATP em comunicado.

Alvo diário de ataques de Israel e dos Estados Unidos desde sábado, o Irã está intensificando seus ataques em represália contra vários países da região, incluindo os Emirados Árabes Unidos.

Nesta terça-feira, destroços de um drone interceptado causaram um incêndio em uma área petrolífera a cerca de quinze quilômetros do local da competição em Fuyaira.

"Seguindo os protocolos de segurança vigentes, os jogos foram imediatamente suspensos e os jogadores, árbitros e equipe técnica foram levados para um local seguro", explicou a ATP, acrescentando que o torneio não seria retomado nesta terça-feira "por precaução".

Dos 15 jogos agendados para o dia, apenas dois foram concluídos.

A continuidade do evento é incerta, e a ATP apenas promete que continuará a "monitorar de perto a situação".

A realização de um segundo torneio Challenger em Fujairah, de 9 a 15 de março, também está em dúvida.

"Enquanto eu estava jogando, ouvi o som de aviões [de caça] voando de um lado para outro", explicou o tenista ucraniano Vladyslav Orlov em um vídeo postado no Instagram nesta terça-feira, após sua vitória sobre o americano Ronit Karki na segunda rodada do qualifying.

"Não está muito seguro por aqui neste momento", lamentou Orlov, número 516 do mundo, mostrando uma coluna de fumaça subindo ao céu ao fundo de seu vídeo.

Em outro vídeo publicado nesta terça-feira na rede social X, o bielorrusso Daniil Ostapenkov e o japonês Hayato Matsuoka são vistos saindo correndo da quadra junto com o juiz de cadeira e os boleiros, após um aviso para que se refugiarem rapidamente no interior de um edifício.

Na segunda-feira, a Federação Internacional de Tênis (ITF) informou à AFP que mais dois torneios do World Tennis Tour (a terceira categoria do circuito masculino) programados para março em Fujairah foram "adiados" para preservar a "segurança" dos participantes.

Desde sábado, os Emirados Árabes Unidos foram alvo de mais de 800 drones e quase 200 mísseis, de acordo com o Ministério da Defesa do país.

O torneio ATP 500 de Dubai terminou exatamente no sábado, mas na segunda-feira ainda havia cerca de 30 pessoas, incluindo jogadores, treinadores, árbitros e familiares, retidas nos Emirados Árabes Unidos.

dga/et/mcd/raa/cb