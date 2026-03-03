Morte de Khamenei não 'implica automaticamente o fim do sistema' no Irã, diz viúva do último xá à AFP

A viúva do último xá do Irã, Farah Pahlavi, considerou nesta terça-feira (3), em entrevista à AFP, que a morte do líder supremo Ali Khamenei representa "um momento de alcance histórico”, mas "não implica automaticamente o fim do sistema" no país.

"A morte de um homem, por mais importante que seja na arquitetura do poder, não implica automaticamente o fim do sistema. As estruturas do regime persistem. A mudança só pode vir do povo iraniano, que em sua imensa maioria deseja pôr fim ao regime dos mulás", declarou a ex-imperatriz, que vive exilada em Paris desde que foi expulsa com o marido em 1979, durante a revolução que levou o aiatolá Khomeini ao poder.

Farah Pahlavi considera que "o que será decisivo" é "a capacidade do povo iraniano de se unir em torno de uma transição pacífica, ordenada e soberana para um Estado de direito", que seu filho Reza Pahlavi "está preparando".

"O futuro do Irã não deve ser decidido fora de suas fronteiras", acrescentou.

