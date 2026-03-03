Disparos de mísseis iranianos deixam doze feridos em Israel

Doze pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (3) em Israel após disparos de mísseis iranianos, segundo um novo balanço dos socorristas do Magen David Adom, o equivalente israelense à Cruz Vermelha.

"Médicos e profissionais de saúde estão atendendo e enviando 12 feridos para hospitais", incluindo uma mulher de cerca de 40 anos atingida por uma explosão e outras 11 pessoas com ferimentos causados por estilhaços de vidro e detonações.

Em um balanço anterior, os socorristas haviam informado sete feridos.

A polícia afirma ter sido mobilizada em vários locais do centro de Israel e na região de Tel Aviv atingida por estilhaços.

Imagens da AFP mostram membros das forças de segurança em um desses locais e um caminhão dos bombeiros estacionado enquanto agentes lançavam espuma em carros carbonizados.

