Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel anuncia ataque 'em larga escala' em Teerã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 11:14

compartilhe

SIGA

A Força Aérea de Israel lançou uma nova série de ataques em Teerã nesta terça-feira (3), informou o Exército no quarto dia de guerra contra o Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A Força Aérea iniciou uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã", afirmou o Exército em um comunicado. 

Jornalistas da AFP em Teerã ouviram novas explosões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jd/acc/an/hgs/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay