Israel anuncia ataque 'em larga escala' em Teerã
compartilheSIGA
A Força Aérea de Israel lançou uma nova série de ataques em Teerã nesta terça-feira (3), informou o Exército no quarto dia de guerra contra o Irã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"A Força Aérea iniciou uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã", afirmou o Exército em um comunicado.
Jornalistas da AFP em Teerã ouviram novas explosões.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jd/acc/an/hgs/fp