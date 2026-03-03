Poluição ambiental agrava transtornos de saúde mental, diz relatório

A agência europeia do meio ambiente (EEA) alertou nesta terça-feira (3) para uma ligação entre saúde mental e poluição ambiental e afirmou que a plena aplicação da legislação da União Europeia pode reduzir os níveis de depressão e ansiedade.

A poluição do ar, sonora e química está entre as principais causas apontadas.

"Os estudos mostram de forma consistente que a poluição do ar, por exemplo na forma de partículas finas (PM2,5) e dióxido de nitrogênio (NO2), está associada à depressão e a sintomas depressivos", destacou a agência em relatório.

A exposição ao chumbo, a disruptores endócrinos e a outras substâncias químicas, sobretudo durante fases do desenvolvimento, pode aumentar o risco de transtornos mentais, acrescentou.

Além disso, a poluição sonora, como a provocada pelo tráfego aéreo e rodoviário, pode estar ligada a maior risco de depressão e ansiedade, especialmente em pessoas vulneráveis.

"Reduzir a poluição, em conformidade com o plano de ação 'Poluição Zero' da UE, poderia melhorar a saúde mental em toda a Europa", afirmou a agência.

Segundo o relatório, soluções baseadas na natureza também trazem benefícios comprovados para pessoas com transtornos mentais, ao reduzir estresse, ansiedade e depressão e melhorar o bem-estar geral por meio do contato com a natureza.

De acordo com a agência, os transtornos mentais representaram em 2023 o sexto tipo de doença mais frequente na União Europeia e foram a oitava causa de morte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cbw/nzg/mr/mab/meb/lm-jc