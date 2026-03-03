Assine
Centenas de passageiros retidos em Bali devido à guerra no Oriente Médio

03/03/2026 10:05

Centenas de passageiros ficaram retidos nesta terça-feira (3) na ilha indonésia de Bali à espera de informações das companhias aéreas, após o cancelamento de dezenas de voos devido à guerra no Oriente Médio.

Turistas se concentraram no aeroporto internacional Ngurah Rai, perto das praias e hotéis. Muitos vestiam roupas leves e chinelos, com expressão tensa, e alguns estavam sentados no chão, exaustos, constatou um jornalista da AFP.

"Só quero ver minha família. Este momento é um pouco estressante", disse Adam Woo, turista britânico de 23 anos que estava em trânsito após férias em Lombok.

Ele começou a "se preocupar com o voo" ao ver imagens de mísseis na televisão, sobretudo depois que o aeroporto de Dubai foi atingido por um ataque iraniano em represália aos bombardeios israelenses e americanos.

"As agências de viagem estão sobrecarregadas. É literalmente impossível falar com alguém por telefone", acrescentou, afirmando que busca retornar via China.

Segundo a imigração local, ao menos 4.400 pessoas tiveram voos cancelados para Doha, Dubai e Abu Dhabi entre sábado e segunda-feira. A operadora Angkasa Pura informou que 15 voos para Doha e Abu Dhabi foram cancelados no período, e a Garuda Indonesia suspendeu suas operações para Doha até novo aviso.

Para evitar que estrangeiros ultrapassem o prazo de permanência, a imigração criou uma autorização emergencial gratuita, já solicitada por 35 pessoas.

