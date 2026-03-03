Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo
O Flamengo demitiu o treinador Filipe Luís poucas horas após o time vencer o Madureira por 8 a 0 na semifinal do Campeonato Carioca.
"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional", informou o clube em uma nota publicada em seu site, na qual agradeceu ao ex-atleta "por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada".
A decisão foi comunicada ao técnico pelo diretor esportivo José Boto minutos depois de sua coletiva de imprensa, após a goleada sobre o Madureira nas semifinais do Campeonato Carioca e a classificação para a final contra o Fluminense.
Segundo a imprensa local, a notícia pegou de surpresa o treinador de 40 anos.
Junto com ele deixam o clube o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.
O Flamengo não começou o ano com bons resultados. Perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians, por 2 a 0, o primeiro título que disputava na temporada, e também a Recopa Sul-Americana ao cair por 3 a 2 no Maracanã diante do modesto Lanús, da Argentina.
Em dezembro, o clube e o treinador chegaram a um acordo para renovar o contrato do técnico até dezembro de 2027, após semanas de incerteza pela falta de acordo nas condições salariais.
Ex-jogador de Atlético de Madrid e Chelsea, Filipe Luís atuou pelo Flamengo de 2019 a 2023, quando encerrou sua carreira como jogador. Posteriormente estreou no comando do clube do coração em setembro de 2024.
O que inicialmente era um cargo interino transformou-se em uma fase memorável. Ganhou a Copa do Brasil poucos meses depois de assumir e, em 2025, conquistou quatro títulos: Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores.
