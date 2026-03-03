Barril de petróleo Brent supera US$ 85, o preço mais alto desde julho de 2024
Os preços do petróleo continuavam em alta nesta terça-feira (3), em meio a temores do mercado de que guerra Irã-Iraque se prolongue e provoque interrupções no fornecimento, com o Estreito de Ormuz intransitável e infraestruturas energéticas afetadas.
Por volta das 11h30 GMT desta terça-feira (8h30 em Brasília), o preço do Brent para entrega em maio subia 7,94%, a US$ 83,91 o barril (R$ 436,29), minutos após atingir US$ 85,12 (R$ 442,58), seu nível mais alto desde julho de 2014.
Seu equivalente nos Estados Unidos, o petróleo bruto West Texas Intermediate para entrega em abril, subia 7,36%, a US$ 76,47 o barril (R$397,61).
