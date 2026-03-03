Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Barril de petróleo Brent supera US$ 85, o preço mais alto desde julho de 2024

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 09:43

compartilhe

SIGA

Os preços do petróleo continuavam em alta nesta terça-feira (3), em meio a temores do mercado de que guerra Irã-Iraque se prolongue e provoque interrupções no fornecimento, com o Estreito de Ormuz intransitável e infraestruturas energéticas afetadas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por volta das 11h30 GMT desta terça-feira (8h30 em Brasília), o preço do Brent para entrega em maio subia 7,94%, a US$ 83,91 o barril (R$ 436,29), minutos após atingir US$ 85,12 (R$ 442,58), seu nível mais alto desde julho de 2014. 

Seu equivalente nos Estados Unidos, o petróleo bruto West Texas Intermediate para entrega em abril, subia 7,36%, a US$ 76,47 o barril (R$397,61).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pml/zap/psr/avl/jc

Tópicos relacionados:

conflito economia gb israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay