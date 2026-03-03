EUA manda funcionários diplomáticos deixarem seis países do Oriente Médio

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira(3) que ordenou a saída de funcionários diplomáticos não essenciais e suas famílias de seis países do Oriente Médio, em meio à escalada das tensões na região.

O conflito começou no sábado, quando ataques aéreos dos EUA e Israel mataram o líder supremo do Irã, provocando um contra-ataque a bases americanas em países vizinhos e contra Israel.

O Departamento atualizou os alertas de viagem para Bahrein, Iraque, Jordânia, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos "para refletir a ordem de saída de funcionários do governo americano não essenciais e suas famílias".

A Guarda Revolucionária do Irã atacou uma base aérea americana no Bahrein, informou a força de elite da República Islâmica nesta terça-feira a agência de notícias IRNA.

A embaixada americana no Kuwait anunciou nesta terça-feira que fechará por tempo indeterminado, um dia após um correspondente da AFP ter visto fumaça saindo da missão após ataques iranianos ao país.

Jornalistas da AFP ouviram explosões nesta terça-feira no Catar, enquanto nos Emirados Árabes Unidos, destroços de um drone incendiaram um depósito de petróleo.

O Departamento de Estado já havia instado os americanos a deixarem o Oriente Médio por motivos de segurança.

