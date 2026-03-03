Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

QatarEnergy anuncia suspensão da fabricação de determinados produtos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 09:09

compartilhe

SIGA

A estatal de energia do Catar anunciou nesta terça-feira (3) a suspensão da fabricação de alguns produtos processados após a paralisação da produção de gás natural liquefeito (GNL) devido a um ataque iraniano a duas de suas principais instalações. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Após a decisão de interromper a produção de gás natural liquefeito (...), a QatarEnergy está suspendendo a fabricação de alguns produtos", incluindo polímeros, metanol e alumínio, afirmou a empresa em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

csp/aya/yk/anb/erl-hgs/avl/jc/fp

Tópicos relacionados:

catar gas guerra israel petroleo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay