QatarEnergy anuncia suspensão da fabricação de determinados produtos

A estatal de energia do Catar anunciou nesta terça-feira (3) a suspensão da fabricação de alguns produtos processados após a paralisação da produção de gás natural liquefeito (GNL) devido a um ataque iraniano a duas de suas principais instalações.

"Após a decisão de interromper a produção de gás natural liquefeito (...), a QatarEnergy está suspendendo a fabricação de alguns produtos", incluindo polímeros, metanol e alumínio, afirmou a empresa em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

csp/aya/yk/anb/erl-hgs/avl/jc/fp