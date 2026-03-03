Assine
Internacional

Exército israelense realiza incursão terrestre na região fronteiriça do sul do Líbano

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 08:21

Forças israelenses entraram em uma área fronteiriça no sul do Líbano nesta terça-feira (3), informou uma fonte do exército libanês à AFP, logo após o ministro da Defesa israelense ordenar que suas tropas "avançassem e assumissem o controle de posições estratégicas adicionais".

"Tropas terrestres israelenses avançaram das planícies de Kfarkila e Khiam", perto da fronteira entre Israel e Líbano, disse a fonte, que pediu anonimato. 

A fonte militar expressou preocupação com "a intenção de Israel de estabelecer um amplo perímetro de segurança no sul do Líbano".

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

