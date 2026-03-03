Explosões em Doha e Manama, segundo jornalistas da AFP

Várias explosões foram ouvidas nesta terça-feira (3) na capital do Catar, Doha, e na capital do Bahrein, Manama, segundo jornalistas da AFP, no momento em que o Irã prossegue com os ataques contra os vizinhos do Golfo.

As sirenes de alerta foram acionadas em Manama e o Ministério do Interior do Bahrein pediu aos moradores que seguissem para o "local seguro mais próximo". Também foram ouvidas explosões em Doha.

