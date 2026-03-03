Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Crescente Vermelho iraniano anuncia 787 mortes em ataques dos EUA e de Israel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 07:09

compartilhe

SIGA

O Crescente Vermelho do Irã afirmou nesta terça-feira (3) que 787 pessoas morreram em todo o país desde que Estados Unidos e Israel iniciaram a campanha militar no sábado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A AFP não conseguiu verificar o número de vítimas divulgado pela organização.

"Segundo as informações de campo, fornecidas pelas equipes operacionais, 787 compatriotas foram martirizados nos ataques", afirma o Crescente Vermelho em seu portal na internet.

A organização aponta que mais de 1.000 bombardeios executados desde sábado pelas forças dos Estados Unidos e de Israel atingiram 153 cidades e mais de 500 pontos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rkh/ser/avl/hgs/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay