Crescente Vermelho iraniano anuncia 787 mortes em ataques dos EUA e de Israel
O Crescente Vermelho do Irã afirmou nesta terça-feira (3) que 787 pessoas morreram em todo o país desde que Estados Unidos e Israel iniciaram a campanha militar no sábado.
A AFP não conseguiu verificar o número de vítimas divulgado pela organização.
"Segundo as informações de campo, fornecidas pelas equipes operacionais, 787 compatriotas foram martirizados nos ataques", afirma o Crescente Vermelho em seu portal na internet.
A organização aponta que mais de 1.000 bombardeios executados desde sábado pelas forças dos Estados Unidos e de Israel atingiram 153 cidades e mais de 500 pontos.
