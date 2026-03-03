Israel afirma que atacou a presidência e o conselho de segurança em Teerã
O Exército israelense afirmou nesta terça-feira (3) que bombardeou a presidência e o conselho de segurança do Irã, como parte de sua campanha militar contra a República Islâmica.
"A Força Aérea israelense (...) atacou e desmantelou instalações dentro do complexo da direção do regime terrorista iraniano no coração de Teerã", afirmou o Exército.
