Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel afirma que atacou a presidência e o conselho de segurança em Teerã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 07:09

compartilhe

SIGA

O Exército israelense afirmou nesta terça-feira (3) que bombardeou a presidência e o conselho de segurança do Irã, como parte de sua campanha militar contra a República Islâmica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A Força Aérea israelense (...) atacou e desmantelou instalações dentro do complexo da direção do regime terrorista iraniano no coração de Teerã", afirmou o Exército.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jd/lba/jsa/meb/erl/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay