Israel afirma que atacou a presidência e o conselho de segurança em Teerã

O Exército israelense afirmou nesta terça-feira (3) que bombardeou a presidência e o conselho de segurança do Irã, como parte de sua campanha militar contra a República Islâmica.

"A Força Aérea israelense (...) atacou e desmantelou instalações dentro do complexo da direção do regime terrorista iraniano no coração de Teerã", afirmou o Exército.

