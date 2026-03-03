Várias explosões ouvidas em Jerusalém
Várias explosões foram ouvidas em Jerusalém nesta terça-feira (3), segundo jornalistas da AFP, depois que o Exército de Israel relatou o lançamento de novos mísseis a partir do Irã.
"O Exército israelense detectou que, há pouco tempo, mísseis foram lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão em operação para interceptar a ameaça", afirma uma nota militar.
