Irã alerta países europeus contra envolvimento na guerra

O Irã advertiu nesta terça-feira (3) os países europeus contra um envolvimento em seu conflito com Israel e os Estados Unidos, depois que Alemanha, Reino Unido e França afirmaram que poderiam adotar "ações defensivas" para neutralizar as capacidades de lançamento de mísseis da República Islâmica.

"Seria um ato de guerra. Qualquer ato do tipo contra o Irã seria considerado cumplicidade com os agressores. Seria considerado um ato de guerra contra o Irã", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, ao ser questionado sobre a declaração dos três países europeus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/jsa/meb/avl/fp