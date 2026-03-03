Cotação do petróleo opera em alta de 5% pela guerra no Oriente Médio

Os preços do petróleo dispararam nesta terça-feira (3), impulsionados pelo temor do mercado de uma prorrogação da guerra no Oriente Médio, pelo fechamento de fato do Estreito de Ormuz e pelas infraestruturas do setor de energia sob ataque.

Às 9h15 GMT (6h15 de Brasília), a cotação do Brent do Mar do Norte para entrega em maio subia 5,45%, a 81,98 dólares (425 reais) por barril. O West Texas Intermediate (WTI) americano, para entrega em abril, avançava 5,32%, a 75,02 dólares (389 reais).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pml/zap/yk/meb/erl/fp