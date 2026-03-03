China expulsa três generais de órgão consultivo crucial

Um órgão consultivo crucial do sistema comunista chinês votou pela destituição de três generais, o caso mais recente de oficiais afastados do governo, dois dias antes do início do grande encontro político conhecido como "Duas Sessões", informou a agência estatal Xinhua.

Desde que assumiu a presidência do Partido Comunista em 2012, o presidente Xi Jinping conduz uma campanha intensa contra a corrupção nas áreas civil e militar.

Nas últimas semanas, um general muito influente foi destituído e outro pilar do sistema, a Assembleia Popular Nacional (APN), expulsou 19 membros, incluindo nove autoridades militares, sem revelar os motivos.

A APN também votou a destituição do ministro de Emergências, após a abertura de uma investigação por corrupção.

Na segunda-feira (2), a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) destituiu 15 membros, entre eles três generais da reserva: Han Weiguo, Liu Lei e Gao Jin.

A informação foi publicada pela Xinhua, mas nenhuma explicação foi divulgada.

Os 2.000 membros da CCPPC, que têm como principal função apresentar sugestões aos parlamentares, se reunirão na quarta-feira em sessão plenária em Pequim. Na quinta-feira, a APN, o parlamento unicameral, iniciará sua legislatura.

Os líderes chineses definem o rumo do país durante os eventos, que têm grande cobertura da imprensa, conhecidos como "Duas Sessões".

