Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ministro israelense anuncia que Exército 'tomará o controle' de novas posições no Líbano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 05:21

compartilhe

SIGA

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou que o Exército "tomará o controle" de novas posições no Líbano, após iniciar, na segunda-feira, uma campanha de bombardeios contra o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e eu autorizamos o Exército israelense a avançar e tomar o controle de posições estratégicas adicionais no Líbano, para impedir ataques contra as localidades israelenses de fronteira", afirmou o ministro em um comunicado.

O Exército israelense anunciou que seus soldados estão mobilizados em "vários pontos" do sul do Líbano.

"Não é uma operação terrestre. É uma medida tática (...) destinada a garantir a segurança do nosso povo", explicou à imprensa estrangeira o tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz internacional das Forças Armadas.

"Posicionamos soldados na zona de fronteira, em pontos adicionais, para defender nossos civis e impedir que o Hezbollah os ataque", afirmou o porta-voz.

O Exército israelense mantinha militares em cinco posições consideradas estratégicas no território libanês desde o cessar-fogo de novembro de 2024. 

O Oriente Médio está em guerra desde sábado, quando Estados Unidos e Israel iniciaram uma campanha militar conjunta no Irã, que matou, entre outros, o líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei.

Teerã respondeu com bombardeios em todo o Golfo e contra Israel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-sg/am/arm-avl/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay