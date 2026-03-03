Exército israelense anuncia 'ataques simultâneos' em Teerã e Beirute
O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (3) "ataques simultâneos" em Teerã e Beirute contra alvos militares iranianos e do Hezbollah.
"A Força Aérea israelense lançou ataques seletivos contra alvos militares do regime terrorista iraniano e da organização terrorista Hezbollah", afirmou o comando militar na plataforma de mensagens Telegram.
Segundo imagens da AFPTV, uma grande nuvem de fumaça era observada sobre a capital libanesa.
Teerã foi sacudida por fortes explosões, segundo jornalistas da AFP. As detonações foram ouvidas na zona norte da cidade, mas não foi possível determinar os alvos atingidos.
A imprensa iraniana também relatou explosões na cidade de Karaj, perto de Teerã, e na cidade de Isfahan, no centro do país.
