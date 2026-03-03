Netanyahu afirma que conflito no Irã não será 'guerra sem fim'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (2), ao canal de TV Fox News, que a ofensiva israelense-americana contra o Irã não será uma "guerra sem fim", mas que pode "levar algum tempo".

Netanyahu disse que a campanha militar iniciada no fim de semana será "uma ação rápida e decisiva", que "pode levar algum tempo, mas não anos".

