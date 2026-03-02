Assine
Internacional

Austrália afirma que base do país no Oriente Médio foi atacada por drones

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 23:39

A Austrália informou nesta terça-feira (3) que seu quartel-general militar no Oriente Médio foi atacado por drones iranianos no fim de semana, e que todo o pessoal está em segurança.

O ministro da Defesa australiano, Richard Marles, confirmou em um programa de TV que a base aérea de Al-Minhad, localizada a 24 km de Dubai, foi atingida. "Alguns drones atacaram essa base na primeira noite", declarou.

"Vários australianos operam a partir de uma sede que temos há muitos anos em Al-Minhad. Todos estão a salvo", disse Marles, que também é vice-premier. 

A base aérea de Al-Minhad abriga forças australianas desde 2003, e funciona como principal centro para as operações do país no Oriente Médio.

