Austrália afirma que base do país no Oriente Médio foi atacada por drones
compartilheSIGA
A Austrália informou nesta terça-feira (3) que seu quartel-general militar no Oriente Médio foi atacado por drones iranianos no fim de semana, e que todo o pessoal está em segurança.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O ministro da Defesa australiano, Richard Marles, confirmou em um programa de TV que a base aérea de Al-Minhad, localizada a 24 km de Dubai, foi atingida. "Alguns drones atacaram essa base na primeira noite", declarou.
"Vários australianos operam a partir de uma sede que temos há muitos anos em Al-Minhad. Todos estão a salvo", disse Marles, que também é vice-premier.
A base aérea de Al-Minhad abriga forças australianas desde 2003, e funciona como principal centro para as operações do país no Oriente Médio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
oho/djw/tc/arm/lb/lb