Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel anuncia reabertura de posto na fronteira com a Faixa de Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 23:15

compartilhe

SIGA

Israel anunciou que reabrirá nesta terça-feira (3) um posto na fronteira com a Faixa de Gaza fechado no começo dos ataques contra o Irã, para permitir "a entrada gradativa de ajuda humanitária".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão de reabrir a passagem de Kerem Shalom foi tomada "de acordo com uma avaliação da situação de segurança", informou o órgão do Ministério da Defesa israelense responsável por assuntos civis palestinos.

Alegando motivo de segurança, Israel fechou no último sábado os postos na fronteira com o território palestino, após o início da guerra que matou o líder supremo iraniano e gerou represálias de Teerã em todo o Oriente Médio.

A ONU havia exigido a reabertura imediata desses postos, por onde passa a ajuda humanitária e acontecem evacuações médicas.

A passagem de Kerem Shalom fica na tríplice fronteira entre a Faixa de Gaza, Israel e o Egito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bs/jd/cpy/cab/roc/vgu/arm/mvl/lb

Tópicos relacionados:

conflito gaza guerra israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay