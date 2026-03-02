Assine
Internacional

Incêndio atinge embaixada dos EUA em Riade após ataque de drones

02/03/2026 22:15

Um incêndio atingiu na madrugada desta terça-feira (3, data local) a embaixada americana na capital da Arábia Saudita após um ataque com dois drones, informou o Ministério da Defesa do reino.

"A embaixada americana em Riade foi atacada por dois drones, o que provocou um incêndio limitado e danos materiais menores no edifício", indicou um porta-voz do ministério saudita.

Diversas testemunhas relataram à AFP que viram fumaça sobre o edifício e a missão diplomática pediu aos cidadãos americanos nas cidades de Riade, Jidá e Dhahran que permanecessem em locais seguros.

