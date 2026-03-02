Assine
Emissora vinculada ao Hezbollah diz que ataque israelense atingiu seu escritório em Beirute

AFP
AFP
02/03/2026 21:39

Um ataque israelense no sul da capital do Líbano atingiu o escritório da emissora Al-Manar TV, vinculada ao ao movimento pró-Irã Hezbollah, informou o próprio canal nesta terça-feira (3, data local).

Israel "ataca o edifício do canal Al-Manar  na área de Haret Hreik", escreveu a emissora na plataforma de mensagens Telegram, em referência à zona sul de Beirute.

bur-ceg/jfx/arm/nn/rpr

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano midia

