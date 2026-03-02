Assine
Internacional

Ministério da Defesa do Catar afirma ter interceptado 2 mísseis balísticos

AFP
AFP
Repórter
02/03/2026 21:39

O Exército do Catar interceptou dois mísseis balísticos na madrugada desta terça-feira (3, data local), informou o Ministério da Defesa do emirado em comunicado, depois que repórteres da AFP ouviram fortes explosões em Doha.

O Catar foi capaz de "interceptar e neutralizar dois mísseis balísticos que tinham como alvos várias áreas do país", afirmou o ministério, ao detalhar que "a ameaça foi neutralizada imediatamente após sua detecção".

A guerra no Oriente Médio se estendeu para múltiplas frentes nas últimas horas com novos ataques de Estados Unidos e Israel, enquanto o Irã responde com ações no Golfo.

csp/tc/arm/mvl/rpr

Tópicos relacionados:

catar conflito eua guerra ira israel

