Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fortes explosões e colunas de fumaça são relatadas em zona diplomática da capital saudita

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 21:27

compartilhe

SIGA

Testemunhas em uma zona diplomática de Riade, a capital da Arábia Saudita, ouviram duas fortes explosões na madrugada desta terça-feira (3, data local) e uma delas contou à AFP que viu uma nuvem de fumaça.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quatro pessoas relataram à AFP duas fortes explosões no oeste da capital saudita, onde ficam diversas embaixadas, enquanto o Irã continua seus ataques no Golfo em represália pelos ataques lançados por Estados Unidos e Israel no fim de semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/phs/cjc/cr/nn/rpr

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay