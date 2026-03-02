Fortes explosões e colunas de fumaça são relatadas em zona diplomática da capital saudita

Testemunhas em uma zona diplomática de Riade, a capital da Arábia Saudita, ouviram duas fortes explosões na madrugada desta terça-feira (3, data local) e uma delas contou à AFP que viu uma nuvem de fumaça.

Quatro pessoas relataram à AFP duas fortes explosões no oeste da capital saudita, onde ficam diversas embaixadas, enquanto o Irã continua seus ataques no Golfo em represália pelos ataques lançados por Estados Unidos e Israel no fim de semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/phs/cjc/cr/nn/rpr