Fortes explosões e colunas de fumaça são relatadas em zona diplomática da capital saudita
Testemunhas em uma zona diplomática de Riade, a capital da Arábia Saudita, ouviram duas fortes explosões na madrugada desta terça-feira (3, data local) e uma delas contou à AFP que viu uma nuvem de fumaça.
Quatro pessoas relataram à AFP duas fortes explosões no oeste da capital saudita, onde ficam diversas embaixadas, enquanto o Irã continua seus ataques no Golfo em represália pelos ataques lançados por Estados Unidos e Israel no fim de semana.
