Explosões perto da sede da TV estatal iraniana, que diz seguir no ar

A sede da rádio e televisão pública do Irã (Irib) informou nesta terça-feira (3, data local) duas explosões perto de sua sede em Teerã, mas afirmou que permanece no ar em meio à campanha de bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

"Fumaça proveniente de duas explosões nos arredores das instalações da Irib / Nenhuma interrupção das atividades da Irib", escreveu a entidade em sua conta no Telegram.

