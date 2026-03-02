Assine
Internacional

Explosões perto da sede da TV estatal iraniana, que diz seguir no ar

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
02/03/2026 21:03

A sede da rádio e televisão pública do Irã (Irib) informou nesta terça-feira (3, data local) duas explosões perto de sua sede em Teerã, mas afirmou que permanece no ar em meio à campanha de bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

"Fumaça proveniente de duas explosões nos arredores das instalações da Irib / Nenhuma interrupção das atividades da Irib", escreveu a entidade em sua conta no Telegram.

