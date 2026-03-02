Melania Trump preside Conselho de Segurança da ONU enquanto guerra se intensifica no Oriente Médio

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, defendeu a causa das crianças presas em conflitos durante sua primeira reunião como presidente do Conselho de Segurança da ONU, nesta segunda-feira (2), enquanto a guerra no Oriente Médio se intensificava.

Os embaixadores dos países-membros do Conselho de Segurança, incluindo os rivais de Washington, Rússia e China, fizeram fila para se reunir com Melania, que representou os Estados Unidos ao assumir a presidência rotativa mensal do Conselho.

Ela abriu a sessão batendo com um malhete cerimonial e voltou a intervir mais tarde, aparentemente para homenagear os militares americanos mortos na guerra contra o Irã.

"A paz duradoura será alcançada quando o conhecimento e a compreensão forem plenamente valorizados em todas as nossas sociedades", disse. "As sociedades regidas pelo conhecimento e pela sabedoria são, portanto, mais pacíficas."

Antes da reunião, o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, declarou que "é profundamente vergonhoso e hipócrita que, justamente no primeiro dia de sua presidência do Conselho de Segurança, os Estados Unidos tenham convocado uma reunião de alto nível sobre a proteção das crianças".

A aparição de Melania Trump marcou a primeira vez que uma primeira-dama - ou um primeiro-cavalheiro - preside uma reunião do Conselho de Segurança, segundo o porta-voz do secretário-geral da ONU.

Os Estados Unidos detêm a presidência rotativa do Conselho durante o mês de março.

Nos últimos anos, intensificaram-se as tensões políticas e financeiras entre os Estados Unidos e a ONU, com Washington irritado por seu papel como principal contribuinte para o apertado orçamento do organismo.

Na reunião, Trump, que inaugurou seu "Conselho de paz" no mês passado, reiterou sua posição de que a ONU fracassou em sua missão.

abd-gw/js/mvl/dga/ic/am