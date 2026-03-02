Real Madrid perde para Getafe no Bernabéu e se complica na luta pelo título espanhol

Em mais um jogo sem Kylian Mbappé, o Real Madrid sofreu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Espanhol nesta segunda-feira (2), ao perder em pleno estádio Santiago Benabéu para o Getafe por 1 a 0, no jogo que fechou a 26ª rodada.

O único gol da partida foi uma pintura do atacante uruguaio Martín Satriano, que acertou um belo chute de primeira de fora da área no ângulo esquerdo do goleiro Thibaut Courtois aos 38 minutos.

Na rodada passada, com Mbappé em campo, a equipe merengue havia perdido a liderança para o Barcelona com a derrota fora de casa diante do Osasuna por 2 a 1.

- Sem Mbappé, sem gol -

Com Mbappé em Paris para tratar uma lesão, o Real Madrid começou o jogo com Gonzalo García no comando do ataque ao lado de Vinícius Júnior, que perdeu uma chance clara de gol cara a cara com o goleiro David Soria no primeiro tempo.

Foi o segundo jogo seguido em que o técnico Álvaro Arbeloa não pôde contar com o astro francês, que vinha atuando mesmo com uma lesão no ligamento lateral do joelho esquerdo desde dezembro.

Na semana passada, o camisa 10 ficou de fora da vitória sobre o Benfica (2 a 1) no jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Após novos exames realizados nesta segunda-feira na capital francesa, o Real Madrid confirmou que Mbappé sofreu uma entorse e passará por um tratamento conservador, sem cirurgia, mas não especificou por quanto tempo ele ficará afastado dos gramados.

Mesmo com bastante jogo pela frente depois da abertura do placar, e apesar das chances claras dos donos da casa no segundo tempo, especialmente em cabeçadas de Antonio Rüdiger e Rodrygo, o Getafe (11º) fez valer sua merecida reputação de equipe difícil de ser vazada quando joga fechada.

Nos instantes finais, o meia argentino Franco Mastantuono foi punido com cartão vermelho direto por ter se dirigido ao árbitro de forma acintosa e deixou o Real Madrid com um jogador a menos.

Um minuto depois, o atacante do Getafe Adrián Liso recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso.

Com esse resultado, o Real Madrid continua na vice-liderança, mas agora fica quatro pontos atrás do Barcelona, a 12 rodadas do fim do campeonato.

"Não é um adeus ao campeonato. Ainda restam 36 pontos, e não temos outro objetivo a não ser lutar por eles. Isso é o Real Madrid, ninguém desiste até o último jogo. É uma diferença que acreditamos poder diminuir", declarou Arbeloa na coletiva de imprensa após a partida.

"Foi um jogo em que poderíamos ter feito melhor, mas tentamos e tivemos melhores chances do que eles. Merecíamos marcar um gol, mas futebol não é sobre merecimento. O Getafe fez um ótimo trabalho", reconheceu o técnico madridista.

--- Resultados da 26ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Levante - Alavés 2 - 0

Sábado, 28 de fevereiro

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1 - 1

Barcelona - Villarreal 4 - 1

Mallorca - Real Sociedad 0 - 1

Real Oviedo - Atlético de Madrid 0 - 1

Domingo, 1º de março

Elche - Espanyol 2 - 2

Valencia - Osasuna 1 - 0

Betis - Sevilla 2 - 2

Girona - Celta Vigo 1 - 2

Segunda-feira, 2 de março

Real Madrid - Getafe 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45

2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33

3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 43 23 20

4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17

5. Betis 43 26 11 10 5 42 32 10

6. Celta Vigo 40 26 10 10 6 36 28 8

7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6

8. Real Sociedad 35 26 9 8 9 38 38 0

9. Athletic Bilbao 35 26 10 5 11 30 36 -6

10. Osasuna 33 26 9 6 11 30 30 0

11. Sevilla 30 26 8 6 12 34 41 -7

12. Girona 30 26 7 9 10 27 42 -15

13. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12

14. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9

15. Rayo Vallecano 27 25 6 9 10 23 32 -9

16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11

17. Elche 26 26 5 11 10 34 39 -5

18. Mallorca 24 26 6 6 14 29 42 -13

19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16

20. Real Oviedo 17 25 3 8 14 16 40 -24

