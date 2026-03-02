Assine
Real Madrid perde para Getafe no Bernabéu e se complica na luta pelo título espanhol

02/03/2026 20:03

Em mais um jogo sem Kylian Mbappé, o Real Madrid sofreu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Espanhol nesta segunda-feira (2), ao perder em pleno estádio Santiago Benabéu para o Getafe por 1 a 0, no jogo que fechou a 26ª rodada.

O único gol da partida foi uma pintura do atacante uruguaio Martín Satriano, que acertou um belo chute de primeira de fora da área no ângulo esquerdo do goleiro Thibaut Courtois aos 38 minutos.

Na rodada passada, com Mbappé em campo, a equipe merengue havia perdido a liderança para o Barcelona com a derrota fora de casa diante do Osasuna por 2 a 1.

- Sem Mbappé, sem gol -

Com Mbappé em Paris para tratar uma lesão, o Real Madrid começou o jogo com Gonzalo García no comando do ataque ao lado de Vinícius Júnior, que perdeu uma chance clara de gol cara a cara com o goleiro David Soria no primeiro tempo.

Foi o segundo jogo seguido em que o técnico Álvaro Arbeloa não pôde contar com o astro francês, que vinha atuando mesmo com uma lesão no ligamento lateral do joelho esquerdo desde dezembro.

Na semana passada, o camisa 10 ficou de fora da vitória sobre o Benfica (2 a 1) no jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Após novos exames realizados nesta segunda-feira na capital francesa, o Real Madrid confirmou que Mbappé sofreu uma entorse e passará por um tratamento conservador, sem cirurgia, mas não especificou  por quanto tempo ele ficará afastado dos gramados.

Mesmo com bastante jogo pela frente depois da abertura do placar, e apesar das chances claras dos donos da casa no segundo tempo, especialmente em cabeçadas de Antonio Rüdiger e Rodrygo, o Getafe (11º) fez valer sua merecida reputação de equipe difícil de ser vazada quando joga fechada.

Nos instantes finais, o meia argentino Franco Mastantuono foi punido com cartão vermelho direto por ter se dirigido ao árbitro de forma acintosa e deixou o Real Madrid com um jogador a menos.

Um minuto depois, o atacante do Getafe Adrián Liso recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso.

Com esse resultado, o Real Madrid continua na vice-liderança, mas agora fica quatro pontos atrás do Barcelona, a 12 rodadas do fim do campeonato.

"Não é um adeus ao campeonato. Ainda restam 36 pontos, e não temos outro objetivo a não ser lutar por eles. Isso é o Real Madrid, ninguém desiste até o último jogo. É uma diferença que acreditamos poder diminuir", declarou Arbeloa na coletiva de imprensa após a partida.

"Foi um jogo em que poderíamos ter feito melhor, mas tentamos e tivemos melhores chances do que eles. Merecíamos marcar um gol, mas futebol não é sobre merecimento. O Getafe fez um ótimo trabalho", reconheceu o técnico madridista.

--- Resultados da 26ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

  

   Sexta-feira, 27 de fevereiro

   Levante - Alavés                               2 - 0

  

   Sábado, 28 de fevereiro

   Rayo Vallecano - Athletic Bilbao               1 - 1

   Barcelona - Villarreal                         4 - 1

   Mallorca - Real Sociedad                       0 - 1

   Real Oviedo - Atlético de Madrid               0 - 1

  

   Domingo, 1º de março

   Elche - Espanyol                               2 - 2

   Valencia - Osasuna                             1 - 0

   Betis - Sevilla                                2 - 2

   Girona - Celta Vigo                            1 - 2

  

   Segunda-feira, 2 de março

   Real Madrid - Getafe                           0 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               64  26  21   1   4  71  26  45

    2. Real Madrid             60  25  19   3   3  54  21  33

    3. Atlético de Madrid      51  26  15   6   5  43  23  20

    4. Villarreal              51  26  16   3   7  48  31  17

    5. Betis                   43  26  11  10   5  42  32  10

    6. Celta Vigo              40  26  10  10   6  36  28   8

    7. Espanyol                36  26  10   6  10  33  39  -6

    8. Real Sociedad           35  26   9   8   9  38  38   0

    9. Athletic Bilbao         35  26  10   5  11  30  36  -6

   10. Osasuna                 33  26   9   6  11  30  30   0

   11. Sevilla                 30  26   8   6  12  34  41  -7

   12. Girona                  30  26   7   9  10  27  42 -15

   13. Valencia                29  26   7   8  11  27  39 -12

   14. Getafe                  29  25   8   5  12  20  29  -9

   15. Rayo Vallecano          27  25   6   9  10  23  32  -9

   16. Alavés                  27  26   7   6  13  23  34 -11

   17. Elche                   26  26   5  11  10  34  39  -5

   18. Mallorca                24  26   6   6  14  29  42 -13

   19. Levante                 21  26   5   6  15  28  44 -16

   20. Real Oviedo             17  25   3   8  14  16  40 -24

